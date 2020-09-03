قد تهدد البصر.. “سعود الطبية” تحذر من عمليات تغيير لون العيون

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم (الخميس)، من عمليات تغيير لون القزحية؛ لما لها من آثار خطيرة على العين، قد تهدد البصر.
وقالت المدينة إنه لا بد من التثبت من عدة نقاط عند إجراء أي عملية بالعين، أبرزها أن يكون الإجراء عند طبيب متخصص، وضمن الإجراءات المتفق عليها عالميًا.
يذكر أن الآثار الجانبية التي رصدها الأطباء لهذه العملية، بحسب موقع “كل يوم معلومة طبية”، تتمثل في إمكانية حدوث التهابات شديدة داخل العين، وارتفاع في ضغط العين وتلف العصب البصري، وقد يصل الأمر في النهاية للإصابة بالجلوكوما، وهي حالة مرضية تؤدي إلى العمى. وفق “أخبار 24”.
كما قد تتسبب هذه العملية في الإصابة بحالة من الغشاوة وعدم تطابق الرؤية بسبب إزالة تصبغات العين، إضافة لاحتمالية حدوث نزيف في العين.