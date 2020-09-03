“الجدعان”: كورونا لن يؤثر على استراتيجيتنا طويلة الأمد.. ولدينا 70 مليار ريال يمكننا ضخها بالاقتصاد

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، خلال مؤتمر “يورومني” السعودية 2020 الافتراضي اليوم (الخميس)، أن المملكة ضخّت حوالي 218 مليار ريال، كحزمة دعم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأشار الجدعان، إلى تسهيل مؤسسة النقد بعض الأصول، بما قيمته 70 مليار ريال، يمكن ضخّها في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن المملكة تعطي الفرصة للقطاع الخاص لمزاولة الأعمال.
وقال إن جميع المنشآت المتوسطة والصغيرة تلقت الدعم الحكومي اللازم لتجاوز هذه الجائحة، وإن المملكة مدّدت بعض برامج المساعدات حتى شهري يوليو وأغسطس 2020.
وأضاف أن جائحة كورونا لن تؤثر على الاستراتيجيات الاقتصادية طويلة المدى للمملكة، بل على العكس؛ فرؤية 2030 ساعدت في تجاوز هذه الجائحة، والسعوديون محظوظون لوجودها. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أهمية الإنفاق الرأسمالي للنمو، وعلى كون المملكة تستثمر في جميع المجالات، إلا أنها تنتقي مصارف الإنفاق، تبعًا لرؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الموارد الاقتصادية.
وتابع أن إجمالي تكلفة المشروعات قد وصلت في مطار نيوم (كمثال على الإنفاق الرأسمالي)، إلى 5 مليارات دولار، مبينًا أن العمل في مشروعي القدية والبحر الأحمر لا يزال متواصلًا رغم الجائحة.
فيديو | وزير #المالية: 70 مليار ريال من السيولة يمكننا ضخها للقطاع الخاص لتمكينه من تسيير أعماله#الإخبارية pic.twitter.com/gr8NhN3WXQ
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 3, 2020