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أخبار محلية > الخطوط السعودية توضح الرسوم الواجب سدادها قبل السفر إلى البحرين
03/09/2020   5:11 م

الخطوط السعودية توضح الرسوم الواجب سدادها قبل السفر إلى البحرين

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أوضحت الخطوط السعودية عبر موقعها الإلكتروني التوجيهات الرسمية الصادرة بشأن السفر إلى البحرين، والتي تضمنت رسوما يجب على المواطنين أن يقوموا بسدادها قبل السفر.

وذكرت الشركة أن السلطات البحرينية فرضت على المسافر دفع مبلغ 30 دينارا بحرينيّا مقابل فحص كورونا عند الوصول، كما يدفع مرة أخرى 30 دينارا للفحص النهائي في نهاية فترة الحجر الصحي.

وشملت التوجيهات أن يخضع القادمون للبحرين للحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام، كما يجب تحصيل رسوم الفحص مقدمًا، ويتم ذلك من خلال تطبيق (BeAware) أو من خلال ماكينات الدفع الذاتي في مطار الوصول. وفق “أخبار 24”.

الخطوط السعودية توضح الرسوم الواجب سدادها قبل السفر إلى البحرين

أخبار محلية
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