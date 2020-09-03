“البيئة” تؤكد نجاح الزراعة على مياه البحر.. وإنتاج أفضل الخضراوات والأسماك

كشفت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة عن مشروع وحدة بحثية يهدف لاستمرار تطوير الدراسات والتجارب المعتمدة في الزراعة على مياه البحر، بمركز أبحاث الثروة السمكية بجدة.
وأوضحت أن المشروع تمكن خلال أبحاثه طيلة 5 سنوات من تقليل هدر المياه وتكلفة الطاقة، في إنتاج الأسماك والخضار بنظام مغلق التدوير لمياه البحر، معتمداً عليها في الزراعة بصورة كاملة.
كما نجح في عمليات التبريد الخاصة بالبيوت المحمية ودون استخدام أي مياه أخرى، بل باستخدام الجدار البوزلاني في التبريد، حيث دُرس مدى نجاح أنظمة التبريد في ظل تغيرات درجات الحرارة والرطوبة طوال الموسم وشُغِّل كامل النظام بالطاقة الشمسية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة أنه تم إنتاج الطماطم، والفلفل الأخضر، والخس، والنعناع، والريحان، ونوعين من الأسماك البرومندي وأسماك البلطي الأفضل إنتاجاً.
وأفاد بأن المشروع يستهدف استغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الغذائي وتقديم نموذج لتشجيع المستثمرين على استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة والمياه، والمملكة هي الأولى في المنطقة التي تنجح في ذلك.