ايحاء القهوة يفتتح فرعه الثاني بحضور رجال ورائدات الأعمال بالخرج

بحضور لرجال ورائدات المال والأعمال بمحافظة الخرج افتتح “إيحاء القهوة” فرعه الثاني بحي الجامعة – طريق ابن سيناء .
كان من أبرز الحضور رجل الاعمال الشيخ صالح بن عبدالله العسكر ورئيس مجلس الغرفة التجارية بالخرج الاستاذ عماش السبيعي والاستاذ عبدالله بن صالح العسكر والمهندس علي بن سيف السهلي ومدير العلاقات والمراسم بالمحافظة الاستاذ فهد بن مشنان السهلي والاستاذ فهد بن عبدالكريم البسام .
أخذ المدير العام بالإنابة لمجموعة التعاون الاستثمارية الدكتور عبدالعزيز العبيد و الرئيس التنفيذي لشركة عصارة البن المهندس عوض العمري و مدير العمليات والتشغيل المهندس عبدالله الجميل جولة بأرجاء الكافيه بدوريه الاول والثاني ، أبدى من خلالها الحضور اعجابهم بالتفاصيل وتمنوا للمشروع التوفيق واستمرار النجاح الذي حققه “ايحاء القهوة” بفرعه الأول .