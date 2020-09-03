بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام

هطلت أمطار غزيرة على المسجد الحرام اليوم (الخميس)، والذي حُدد مسبقاً لغسل الكعبة.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية المنظر البديع للكعبة المشرفة أثناء هطول الأمطار.
وأظهر الفيديو أحد رجال الأمن يصلي أمام الكعبة رغم الأمطار الغزيرة.
فيديو | الأمطار تتواصل بغزارة على #المسجد_الحرام #الإخبارية #مكة_الآن pic.twitter.com/Nq9xy7kxHR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 3, 2020
أمطار غزيرة على المسجد الحرام #مكه_الان pic.twitter.com/Uexn4AkuIi
— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) September 3, 2020
وفق “أخبار 24”.