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أخبار المناطق > بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام
03/09/2020   10:10 م

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام

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هطلت أمطار غزيرة على المسجد الحرام اليوم (الخميس)، والذي حُدد مسبقاً لغسل الكعبة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية المنظر البديع للكعبة المشرفة أثناء هطول الأمطار.

وأظهر الفيديو أحد رجال الأمن يصلي أمام الكعبة رغم الأمطار الغزيرة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام

أخبار المناطق
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