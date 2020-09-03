من الرياض إلى الجوف.. “سار” تسيّر رحلات إضافية بمناسبة اليوم الوطني

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن تسيير رحلات إضافية لعملائها يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة يوم 23 سبتمبر.
وتنطلق الرحلات من محطة الرياض وتمر عبر المجمعة والقصيم وحائل، حتى محطتها الأخيرة في منطقة الجوف.
وأكد المدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي في “سار” عمار النهدي أن إضافة الرحلات جاءت تلبية لرغبة عملاء “سار” في التنقل بين مناطق المملكة خلال إجازة اليوم الوطني. وفق “أخبار 24”.
ودعت “سار” عملاءها الراغبين في حجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية.