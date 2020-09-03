نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الجدعان: 50 دولة ترغب في ضخ استثماراتها ‏داخل المملكة
03/09/2020   10:14 م

الجدعان: 50 دولة ترغب في ضخ استثماراتها ‏داخل المملكة

+ = -
690

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن أكثر من 50 ‏دولة ترغب في الاستثمار بالسوق السعودي، مشيرًا إلى أن ‏الحكومة تلقت طلبات من جهات عدة لعمل مشروعات ب‏استثمارات أجنبية داخل المملكة.‏

وأوضح خلال مؤتمر “يوروموني ‏السعودية 2020” اليوم (الخميس)، أن نسبة ‏كبيرة من رواتب العاملين في القطاع الخاص دُفعت لحماية وظائفهم، ‏مع رصد 70 مليار ريال من السيولة لضخها في القطاع الخاص ‏لتمكينه من تسيير أعماله.‏

وأشار إلى أن حجم حزم الدعم للقطاع الخاص بلغ 218 مليار ‏ريال، لافتًا إلى أن الحكومة تراقب الوضع في القطاع الخاص ‏عن طريق معرفة حجم السيولة.‏

وفق “أخبار 24”.

الجدعان: 50 دولة ترغب في ضخ استثماراتها ‏داخل المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885110035.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.