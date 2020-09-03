الجدعان: 50 دولة ترغب في ضخ استثماراتها ‏داخل المملكة

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن أكثر من 50 دولة ترغب في الاستثمار بالسوق السعودي، مشيرًا إلى أن الحكومة تلقت طلبات من جهات عدة لعمل مشروعات باستثمارات أجنبية داخل المملكة.
وأوضح خلال مؤتمر “يوروموني السعودية 2020” اليوم (الخميس)، أن نسبة كبيرة من رواتب العاملين في القطاع الخاص دُفعت لحماية وظائفهم، مع رصد 70 مليار ريال من السيولة لضخها في القطاع الخاص لتمكينه من تسيير أعماله.
وأشار إلى أن حجم حزم الدعم للقطاع الخاص بلغ 218 مليار ريال، لافتًا إلى أن الحكومة تراقب الوضع في القطاع الخاص عن طريق معرفة حجم السيولة.
فيديو | وزير #المالية: أكثر من 50 من دولة في العالم ترغب الاستثمار بالسوق السعودي#الإخبارية pic.twitter.com/iHN8E1elpn
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 3, 2020
فيديو | وزير #المالية: دفع نسبة كبيرة من رواتب العاملين في القطاع الخاص لحماية وظائفهم #الإخبارية pic.twitter.com/Jq6zoShiwg
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 3, 2020
وفق “أخبار 24”.