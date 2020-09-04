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أخبار محلية > “آل الشيخ”: التفاعل مع منصات التعليم الإلكتروني سيكون جزءاً من تقييم المُعلمين بالمستقبل
04/09/2020   10:15 ص

“آل الشيخ”: التفاعل مع منصات التعليم الإلكتروني سيكون جزءاً من تقييم المُعلمين بالمستقبل

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كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس (الخميس)، عن وضع التفاعل مع منصات التعليم الإلكتروني ضمن أعمال تقييم ومهارات المُعلمين في المستقبل.  

وشدد آل الشيخ خلال لقائه بعدد من رؤساء التحرير وكتاب الرأي في الصحف السعودية، على أن العمل على تطوير أدوات التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني عملية مستمرة.  

ولفت إلى أن منصة مدرستي ليست مشروعاً لوزارة التعليم، ولكنها مشروع للوطن والجميع فيه شركاء، موضحاً أن الأرقام التي تم تسجيلها خلال هذا الأسبوع في التسجيل تؤكد التحسن الكبير على المنصة.   وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن هدف الوزارة هو استمرار العملية التعليمية وخدمة الطالب والطالبة وتقليص أي فاقد تعليمي، مؤكداً أن جائحة “كورونا” فرصة لتغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.  

“آل الشيخ”: التفاعل مع منصات التعليم الإلكتروني سيكون جزءاً من تقييم المُعلمين بالمستقبل

أخبار محلية
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