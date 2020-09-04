بالفيديو.. حارس الأمن الشهير بـ “صديق الكتب” يذرف الدموع من أجل زوجته.. وهكذا تحدث عنها

لم يتمالك حارس الأمن صالح المرزوق الذي اشتهر باسم “صديق الكتب” دموعه عند حديثه عن زوجته المُقعدة، داعياً إياها إلى الصبر والتحمل.
وقال المرزوق الذي يعمل في مكتبة الملك فھد منذ 30 عاماً ويجيد 3 لغات اكتسبها من مهنته في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه لديه أزمة خاصة تتمثل في معاناة اثنين من أبنائه من الإعاقة، إلى جانب مرض زوجته.
ووصف حارس الأمن زوجته بأنها المرأة الحديدية لدورها ووقوفها معه طوال حياته، قائلاً إنها بمثابة الروح الذي دخل جسده.
فيديو | أبوناصر حارس أمن يحمل شهادة الأخلاق و 3 لغات اكتسبها في مهنته يتحدث لـ #الراصد وذرفت دموعه عند حديثه عن زوجته#الإخبارية pic.twitter.com/hEZXXVinBq
— الراصد (@alraasd) September 3, 2020
وفق “أخبار 24”.