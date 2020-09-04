استغل طالب بمتوسطة وثانوية دحيقة في جازان، معرفته الإلكترونية في مساعدة أكثر من 45 طالبا وطالبة على الدخول لمنصة “مدرستي” وتدريبهم عليها.
وساهم دعم أسرة الطالب فارس مقري في حبه واهتمامه بالحاسب الآلي وتقنية المعلومات، الأمر الذي انعكس على مساعدة زملائه مؤخراً في ظل “التعليم عن بُعد”.
وأوضح الطالب مقري وفقاً لـ”سبق”، أن ما أقدم عليه هو مبادرة ذاتية من أجل استثمار معرفته لخدمة جميع زملائه.
بدوره شكر مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي، الطالب فارس مقري على تلك المبادرة المُتميزة، التي تؤكد على أنه سيكون من الأشخاص المُبدعين.