تسلمت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، ناقلة بضائع سائبة جديدة، تعد ثاني سفينة جديدة تنضم إلى أسطول الشركة خلال العام الحالي.
وأوضحت الشركة أن انضمام هذه الناقلة التي أطلق عليها اسم “العنود”؛ يرفع إجمالي ناقلات البضائع السائبة المملوكة للشركة إلى 7 سفن.
وأبانت أن تسلم الناقلة يأتي في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها مع الشركة الكورية الجنوبية “هيونداي ميبو للأحواض الجافة” HMD في أغسطس من عام 2017م لبناء 4 ناقلات للبضائع السائبة وتسليمها لها في العام 2020م.
وأشارت إلى أن إجمالي السفن المتنوعة الخاصة بالشركة ارتفع إلى 88 سفينة، من بينها 41 ناقلة نفط خام عملاقة، و34 ناقلة للمواد الكيميائية والمنتجات، و7 ناقلات للبضائع السائبة، إلى جانب 6 من سفن الدحرجة (Ro-Ro)، فيما يجري حالياً بناء 10 ناقلات لمواد كيميائية أخرى، وناقلتين للبضائع السائبة، وناقلة نفط خام عملاقة واحدة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس “عبدالله الدبيخي”، إن الناقلة “العنود” ستمنح الشركة مزيداً من المرونة والكفاءة التشغيلية لتلبية احتياجات عملائها في جميع أنحاء العالم.
وفق “أخبار 24”.