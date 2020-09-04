نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > وزير الرياضة يكشف عن قرب انتهاء منشأة نادي الحجاز وتطوير مدينة الملك سعود الرياضية
04/09/2020   10:22 ص

وزير الرياضة يكشف عن قرب انتهاء منشأة نادي الحجاز وتطوير مدينة الملك سعود الرياضية

+ = -
651

كشف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قرب الانتهاء من منشأة نادي الحجاز، وتطوير مدينة الملك سعود الرياضية، تمهيداً لإتاحتها لتستفيد منها أندية منطقة الباحة وشبابها وفتياتها.

وأشار خلال لقائه مع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود أمس الأول (الأربعاء)، إلى إنشاء 3 ملاعب رديف للملعب الرئيسي، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة المتعلقة بدعم الرياضة وتحقيق التميّز على مستويات إقليمية وعالمية. وفق “أخبار 24”.

ومن جهته، أشاد أمير منطقة الباحة بأهمية زيارة وزير الرياضة للمنطقة، من أجل مناقشة الواقع الرياضي، والوقوف على التحديات، وسبل التطوير لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وزير الرياضة يكشف عن قرب انتهاء منشأة نادي الحجاز وتطوير مدينة الملك سعود الرياضية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885110080.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.