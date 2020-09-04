وزير الرياضة يكشف عن قرب انتهاء منشأة نادي الحجاز وتطوير مدينة الملك سعود الرياضية

كشف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قرب الانتهاء من منشأة نادي الحجاز، وتطوير مدينة الملك سعود الرياضية، تمهيداً لإتاحتها لتستفيد منها أندية منطقة الباحة وشبابها وفتياتها.
وأشار خلال لقائه مع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود أمس الأول (الأربعاء)، إلى إنشاء 3 ملاعب رديف للملعب الرئيسي، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة المتعلقة بدعم الرياضة وتحقيق التميّز على مستويات إقليمية وعالمية. وفق “أخبار 24”.
ومن جهته، أشاد أمير منطقة الباحة بأهمية زيارة وزير الرياضة للمنطقة، من أجل مناقشة الواقع الرياضي، والوقوف على التحديات، وسبل التطوير لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.