أصدر أمين منطقة الرياض، الأمر فيصل بن عياف، 21 قرارًا إداريًا، لتطوير منظومة العمل بالأمانة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان تضمنت استحداث إدارات ووحدات جديدة وتكليف كفاءات وطنية.
ومن أبرز القرارات التي أصدرها أمين الرياض أمس (الخميس): إنشاء إدارة التحول المؤسسي، ووحدة الرقابة البلدية، ووحدة تحسين المشهد الحضري.
وشملت القرارات تكليف الدكتور بدر الجضعي مشرفًا عامًا على الاستراتيجيات والتحول المؤسسي، والمهندس متعب بن سعيد آل قعيد وكيلًا مساعدًا للمشاريع بوكالة شؤون بلديات المنطقة، والمهندس سعد الصفيان وكيلًا مساعدًا في وكالة الأراضي والمساحة.
كما تم تكليف المهندس خالد الذبيب رئيسًا لبلدية الشفا، والمهندس حمود بن عبدالله الدلبحي رئيسًا لبلدية جلاجل، والمهندس خالد بن طايب الحربي وكيلًا لبلدية الملز بالتعمير، إلى جانب تكليف عدد من الوكلاء الآخرين.
وفق “أخبار 24”.