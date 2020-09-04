قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، مجسماً تذكارياً للمسجد الحرام إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وذلك عقب تشرفه بغسل الكعبة المشرفة أمس (الخميس).
وأكد “السديس” أن الأمير خالد الفيصل يبدي اهتماماً كبيراً بخدمة الحرم المكي الشريف وقاصديه، ويتمثل ذلك في توجيهاته لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، إضافة لدعمه ومتابعته لمشاريع وأعمال الرئاسة.
وكان الأمير خالد الفيصل، قد تشرّف مساء أمس الخميس، بغسل الكعبة المشرفة، وسط إجراءات احترازية مشددة، كما شاركه في غسل الكعبة الشيخ عبدالرحمن السديس، وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء، وسدنة بيت الله الحرام.
وفق “أخبار 24”.