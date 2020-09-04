الأمير عبدالعزيز الفيصل يزور عسير ويجتمع مع رؤساء الأندية ويوجه بإضافة ملاعب رديفة

قام وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز تركي الفيصل، بزيارة لمنطقة عسير وقف خلالها على المنشآت الرياضية واجتمع مع رؤساء أندية المنطقة.
واستقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وزير الرياضة وبحث معه عدداً من الموضوعات التي تتصل بالشأن الرياضي، واجتمع برؤساء الأندية الـ13 بالمنطقة، كما ناقش القضايا الخاصة بنادي أبها الرياضي.
وزار الوزير مقر النادي المتعثر، ومقر نادي ضمك موجهاً بزيادة عدد الملاعب في مقر النادي، وكذلك إضافة ملعبين رديفين بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.وفق “أخبار 24”.
كما وجه بإضافة ملعب رديف بمقر منشأة نادي أبها والسماح لنادي ضمك بإضافة ملاعب رديفة، مشيداً بالعمل الاحترافي المتميز من شباب المنطقة، متعهداً بدراسة مقترحاتهم مع الجهات ذات العلاقة.