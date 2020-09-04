الأمير فيصل بن سلمان يتفقد أعمال مشروع “جادة أحد” بالمدينة المنورة

تفقد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، مشروع جادة أحد، الذي تنفذه أمانة المنطقة ضمن برنامج أنسنة المدينة، على الطريق الذي يربط بين المسجد النبوي الشريف وميدان سيد الشهداء (جبل أُحد).
وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، أن المشروع يهدف إلى استثمار مقومات الجذب الطبيعية والتراثية وإضافة عناصر مقترحة وتطوير العناصر القائمة بهدف تحويل الجادة إلى واجهة متكاملة بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات والبنية التحتية التي تتناسب مع المتطلبات التشغيلية وحجم كثافة الزوار ومرتاديه.
وأبان أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 25 %، كما أنه يُنفذ على عدة مراحل بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وتوظيف المقومات الثقافية والطبيعية والتاريخية للمنطقة مع المخططات التطويرية الواقعة ضمن نطاق المشروع التي تشهد توافد الأهالي والزوار على مدار العام. وفق “أخبار 24”.