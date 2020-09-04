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أخبار المناطق > “الحياة الفطرية” تعلق على فيديو العثور على حيوان مُهدد بالانقراض
04/09/2020   5:06 م

“الحياة الفطرية” تعلق على فيديو العثور على حيوان مُهدد بالانقراض

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علَّقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، والذي يظهر فيه حيوان نادر مهدد بالانقراض.

وأوضحت الهيئة أن هذا الحيوان يسمى (الزُريقاء) وينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم، مبينة أنه ينتشر في البيئات الجبلية بالمنطقة الجنوبية والغربية من جنوب مكة إلى جازان وهو ليلي المعيشة، كما أنه يواجه خطر التهديد.

وكان أحد المواطنين قد وثّق من خلال مقطع فيديو، عثوره على قط “الزباد” المُهدد بالانقراض في أحد جبال “الرهوة” بمحافظة المجاردة في منطقة عسير. وفق “أخبار 24”.

“الحياة الفطرية” تعلق على فيديو العثور على حيوان مُهدد بالانقراض

أخبار المناطق
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