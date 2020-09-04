ركزت خطبتا الجمعة في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي على أهمية التوبة والمداومة على فعل الأعمال الصالحة والإكثار من القربات والطاعات.
وأوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، بأن يحرص المسلم في العام الهجري الجديد على توحيد الله عز وجل والوقوف وقفة جادة لاستشراف المستقبل ورسم آفاقه.
وأضاف أن الإسلام ربَّى أتباعَه على سلامةِ التَّوحيد، والتوكُّلِ على الله وحدَه، والابتعاد عن الأوهام والظُّنون والْخيالات، التِي تعبث بعقولِهم، مؤكداً أن الإسلام نهى عن كل ما يَخْدِشُ سلامةَ التَّوْحيد للهِ وصِحّةَ العَقيدة؛ من التوسل بالأموات أو الأولياء.
وأشار إلى أهمية التعليم عن بعد، داعيا الآباء والأمهات، والمعلمين والمعلمات، إلى بذل المزيد من الجهود التعليمية والتنسيقية والتربوية؛ حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب الطالبات. وفق “أخبار 24”.
وفي المدينة المنورة أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ حسين آل الشيخ، المسلمين بتقوى الله، مشدداً على الثبات على الطاعات وترك المنكرات، مضيفا أن فعل الخيرات يكفر الذنوب ويمحو السيئات الماضيات.
وأوصى بمعاملة الخلق بالأخلاق الحسنة والأفعال الطيبة والمسالك الجميلة، وذلك بملاطفة الخلق وطلاقة الوجه لهم وبذل المعروف لهم وكف الأذى عنهم، مضيفاً أن الحسنات الماحية للسيئات هي الإحسان للناس بشتى الأنواع.