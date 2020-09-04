أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة) تسجيل 822 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 319141 حالة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4015 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 1099 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 295063 حالة، لافتة إلى أن هناك 20063 حالة نشطة حالياً، من بينها 1484 حالة حرجة.
وفق “أخبار 24”.