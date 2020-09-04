برعاية ولي العهد.. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنعقد في 7 أكتوبر بشعار”الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”

تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”، في 7-8 أكتوبر 2020.
وستنعقد القمة افتراضيا لتجمع صناع القرار والخبراء والمختصين، حكوميين أو من القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرون ورجال الأعمال.
وتهدف القمة إلى الحوار بشأن التعافي من الجائحة، والتوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، والاعتبارات الاستراتيجية الرئيسة الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي.
كما تهدف إلى توفير رؤى ملهمة حول متطلبات المستقبل للجهات التنظيمية والمستثمرين والشركات، وتمكين الحضور من تبادل الآراء والأفكار مع المبتكرين الرواد من مستخدمي الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
وتغطي القمة مجموعة من الموضوعات موزعة على 4 مسارات: نرسم عصراً جديداً، الذكاء الاصطناعي والحكومات، حوكمة الذكاء الاصطناعي، مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وسيشارك في القمة عددٌ من المتحدثين البارزين والخبراء العالميين، كما ستتضمن الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، والتي اعتمدها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين.