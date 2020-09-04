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أخبار محلية > لتسهيل الاستقدام على المواطنين.. المملكة تعين أول ملحق عمالي في الفلبين
04/09/2020   7:31 م

لتسهيل الاستقدام على المواطنين.. المملكة تعين أول ملحق عمالي في الفلبين

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعيين محمد بن عبيدالله المطيري لتولي مهام أول ملحق عمالي للمملكة لدى جمهورية الفلبين.

واستقبل سفير خادم الحرمين في الفلبين الدكتور عبدالله البصيري – بمقر السفارة – الملحق العمالي، وذلك خلال افتتاح أول ملحقية عمالية للمملكة في الخارج بالعاصمة مانيلا.

وبحث المسؤولان مهام الملحق، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين ورفع مستوى كفاءة العمالة المراد استقطابها إلى المملكة. وفق “أخبار 24”.

وتُعد الملحقية العمالية في الفلبين هي الأولى من بين 7 ملحقيات يتم العمل على افتتاحها قريبًا، في مصر والهند وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وسيريلانكا، بهدف تسهيل عملية استقدام العمالة على المواطنين وفحصها والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل السعودي.

لتسهيل الاستقدام على المواطنين.. المملكة تعين أول ملحق عمالي في الفلبين

أخبار محلية
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