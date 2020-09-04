كشفت المواطنة “أم محمد” -بائعة حائل- ، التي ظهرت في مقطع مصور بعنوان “مقلب أنا جوعان”، عن ملابسات الفيديو، وما طلبه منها رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ خلال مكالمته معها.
وقالت إنها تعمل في بيع المأكولات الشعبية منذ 10 سنوات، لإعالة أبنائها الأربعة الذين تحملت مسؤوليتهم بعد وفاة زوجها، وقضت هذه السنوات في تعب ومشقة، نظير ظروف التنقل والبيع في الحدائق العامة وعلى الطرقات، وواجهت العديد من المواقف الصعبة.
وأشارت إلى أن المقطع الذي صوره الشاب ولاقى تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي كان بدون علمها، واستأذنها فيما بعد بنشره بعد أن سمع أنها تقوم بإطعام كل معسر أو من لا يملك نقودا، مبينة أنها لا ترد أي أحد يأتي ويطلب الطعام منها بدون مقابل.
وأوضحت بحسب “العربية” أنها تلقت مكالمة من رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وطلب منها عدم البيع في الطرقات، ووعدها بالتكفل بديونها وبتأمين محل لها.
وفق “أخبار 24”.