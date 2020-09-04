أمير القصيم يثمن هدية موسم عنيزة للتمور لأبطال الحد الجنوبي بالتعاون مع جمعية فائض

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، هدية موسم عنيزة للتمور لأبطال الحد الجنوبي، التي تأتي استشعاراً من أهالي عنيزة لدورهم البطولي في حماية الوطن ومقدساته، وعلى الإهداء الآخر المقدم بالتعاون مع جمعية فائض للمساعدات العينية في محافظة عنيزة لمتضرري جائحة كورونا في المناطق المحتاجة في المملكة.
وقال سموه: “إنه مهما يقدم لأبناء هذا الوطن من الجنود المرابطين على حدود هذا الوطن في الحد الجنوبي لا نوفيهم حقهم وهو أقل مايقدم لهم، مثمنا سموه هذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة من مزارعيها ورجال أعمالها وتجارها للمشاركة ولو بجزء يسير تعبيراً عن مشاعرهم وتكريماً لجهودهم في حماية الوطن وحفظ حدوده.
وكانت جمعية فائض بعنيزة خصصت 250 طنا من التمور للجمعيات الخيرية في الحد الجنوبي و لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وكافة الجمعيات المحتاجة بالمملكة لتوزيعها على المحتاجين.
جاء ذلك خلال زيارة أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز لموسم مهرجان تمور عنيزة يوم أمس الأربعاء، وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية فائض الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الموسى أن الجمعية تتشرف بتقديم خدماتها لأبطال الحد الجنوبي الذين يدافعون عن وطننا الغالي ولفت، إلى أن الجمعية تستقبل يوميًا ما يقارب طنين من فائض تمور المهرجان وتقوم الجمعية باستلامه وفرزه وتصنيفه وتخزينه قبل توزيعه على المحتاجين ، وأضاف أن جمعية فائض بعنيزة مستمرة في العمل على استيعاب فائض جميع المرافق الموجودة لصالح المحتاجين سعيا لتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من الجمعية.