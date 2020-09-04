محافظ عنيزة يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية فائض ويكرم المشاركين في برنامج أضحيتي باحتراز

دشن محافظ عنيزة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم الموقع الإلكتروني لجمعية فائض للمساعدات العينية في عنيزة.
وقدم سعادته شكره وتقديره للجمعية على اهتمامها بتدوير وتوزيع فائض مايرد للجمعية، معتبرًا الدور الذي تقدمه تكاملي مع الجمعيات الخيرية في عنيزة بشكل عام.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية فائض الأستاذ محمد الموسى أن محافظة عنيزة وبلدية عنيزة ومركز التنمية الاجتماعية بعنيزة سند لها في أعمال الجمعية، وأكد أن تشريف محافظ عنيزة لحفل تكريم المشاركين في برنامج أضحيتي باحتراز وتدشين موقع الجمعية الإلكتروني من نماذج الدعم التي تقدمها المحافظة للجمعيات.
وكانت الجمعية قد نظمت مساء أمس الاثنين حفل تكريم للمشاركين في برنامج أضحيتي باحتراز من الجهات الحكومية والأهلية وفريق العمل.
وأشارت الجمعية في التقرير الصادر عنها أنه تجاوز عدد فائض اللحوم والشحوم التي تم استلامها أكثر من 17 طنا لتوزيعها على مستفيدي الجمعية، فيما تمت خدمة أكثر من 1500 زائر للجمعية وتزويدهم بأكياس وأدوات النظافة وحد السكاكين، كما تم تكريم 20 متدربا تجاوزوا برنامج الجزار المميز، إضافة لتكريم المتطوعين في خدمة (اتصل نصل ) لاستقبال فائض الشحوم واللحوم.