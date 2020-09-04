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أخبار محلية > “النيابة” تقدم لائحة اعتراضية على الأحكام الصادرة في قضية خـاطفة الدمام وتطلب تغليظ العـقوبة
04/09/2020   11:11 م

“النيابة” تقدم لائحة اعتراضية على الأحكام الصادرة في قضية خـاطفة الدمام وتطلب تغليظ العـقوبة

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كشفت مصادر أن النيابة العامة قدمت لائحة اعتراضية على الأحكام الابتدائية الصادرة من الدائرة الجزائية المشتركة الثانية بالدمام في قـضية خـاطفة الدمام.

وأوضحت – بحسب “عكاظ” – أن فريق الادعـاء في النيابة العامة طالب بتشديد وتغليظ العـقوبات على جميع المتهمين في ضوء لائحة الدعوى العامة المقدمة في القضية.

وكانت المحكمة قضت بالقـتـل تعـزيراً على “خـاطفة الدمام”، المتورطة في خـطف 3 أطفال قبل أكثر من 20 عاماً، رافضة طلبات النيابة بتطبيق حـد الحـرابة على 3 من المتهمين لانطواء أفعالهم المجـرمة على ضـرب من ضـروب الإفسـاد في الأرض.

وتضمّن الحكم السجن 25 عاماً بحق المتهم اليمني، لاشتراكه في خـطف الطفل الثالث وتستره على المتهمة وإخفاء ما يدل على خـطف الأطفال وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

“النيابة” تقدم لائحة اعتراضية على الأحكام الصادرة في قضية خـاطفة الدمام وتطلب تغليظ العـقوبة

أخبار محلية
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