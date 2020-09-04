كشف متخصصون عن رؤيتهم لسوق العمل في المملكة واحتياجاته من الوظائف في المستقبل القريب.
وتوقع الأكاديمي المتخصص في الإعلام والاتصال، الدكتور سالم عريجة، زيادة مستقبلية في الوظائف المتصلة بالإعلام والتقنية، مؤكدًا أنه ظهرت مؤخرًا وظيفتان جديدتان في سوق العمل، وهما إخصائي الاتصال والكتابة الإبداعية.
من جهته رأى المستشار القانوني، فيصل القرني، أن سوق العمل في المملكة يحتاج إلى متخصصين في القانون بتفرعاته المختلفة، مشيرا إلى أن هذه الحاجة المتزايدة تأتي بالتزامن مع محاولة تعديل وإصدار أنظمة وقرارات لمواكبة رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية بجامعة أم القرى، الدكتور فيصل العلاف، إن بعض الوظائف استطاعت الظهور بقوة في سوق العمل بالمملكة، منها ما يتعلق بالتسويق الرقمي والتدقيق المالي والقانوني، ووظائف الكتابة الإبداعية وإدارة المحافظ الاستثمارية ورأس المال الجريء والتواصل التنموي. وفق “أخبار 24”.
وكانت شبكة التواصل الخاصة بالوظائف “لينكد إن” قد نشرت تقريرًا عن الوظائف الناشئة الأسرع نموًا في المملكة، وجاءت كالآتي:
1- أخصائي أمن إلكتروني
2- أخصائي رقمي
3- باحث قانوني
4- مهندس بيانات ونظم
5- أخصائي مشاريع
6- محقق مالي
7- أخصائي شؤون العملاء
8- أخصائي تسويق رقمي
9- مدخل بيانات
10- أخصائي تصميم تجارب العملاء
11- أخصائي تطوير الأعمال
12- مدير محافظ استثمارية
13- أخصائي اتصال
14- كاتب إبداعي
15- مدير تسويق رقمي
وظائف ناشئة ومهن جديدة تقتحم سوق العمل السعودي.. نتعرف على أسرع المهن نمواً وفرص التطور فيها.. المزيد مع سامي جميل@Sami__Jameel #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/redpjJCcR3
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 4, 2020