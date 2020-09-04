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أخبار محلية > آخر أخبار اللقاح الروسي ضد كورونا.. طوّر استجابة مناعية بدون آثار جانبية خطيرة
04/09/2020   11:14 م

آخر أخبار اللقاح الروسي ضد كورونا.. طوّر استجابة مناعية بدون آثار جانبية خطيرة

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أظهرت نتائج طبية حديثة قدرة اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد على تحفيز تكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.

ونشرت دورية “ذا لانسيت” الطبية، اليوم الجمعة، تلك النتائج، مؤكدة أن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو، وشارك فيهما 76 شخصًا، أظهرت تطوير جميع المشاركين لأجسام مضادة للفيروس، دون حدوث آثار جانبية خطيرة.

وأبانت الدورية أن التجربتين استغرقتا 42 يومًا وشملتا 38 بالغًا سليمًا، مشيرة إلى أن تلك التجارب أثبتت قدرة اللقاح الروسي على تحفيز الاستجابة بتكوين أجسام مضادة. وفق “أخبار 24”.

آخر أخبار اللقاح الروسي ضد كورونا.. طوّر استجابة مناعية بدون آثار جانبية خطيرة

أخبار محلية
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