لم تعلن “الصحة العالمية” عنها.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا لدى الأطفال

كشفت دراسة بريطانية عن أعراض جديدة لدى الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد تتركز في الجهاز الهضمي.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن جامعة بلفاست بإيرلندا أن هذه الأعراض تظهر في الجهاز الهضمي، وهي تشمل آلام المعدة والغثيان والإسهال، مؤكدة أن الإرشادات الطبية الحالية لا تشير إليها على أنها أعراض تنقل العدوى.
واعتمدت الدراسة على تحليل عينة عشوائية تتكون من 1000 طفل تقريبًا، تصل أعمارهم في المتوسط إلى 10 سنوات. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية لا تدرج تلك الأعراض ضمن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال.