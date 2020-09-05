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أخبار محلية > بالفيديو.. كندية تطبخ الكبسة وتتحدث عن تقاليد الأسرة السعودية
05/09/2020   8:45 ص

بالفيديو.. كندية تطبخ الكبسة وتتحدث عن تقاليد الأسرة السعودية

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تفاعل رواد تويتر مع فيديو لإمراة كندية تدعى جاكلين، تحدثت خلاله عن أهمية يوم الجمعة بالنسبة للمسلمين، والتقاليد السعودية كما حاولت أن تظهر مهارة في تحضير وجبة “الكبسة “.

وقالت خلال الفيديو، في تعريفها لبعض العادات والتقاليد الخاصة بيوم الجمعة في البلدان المسلمة، إنه بعد الذهاب إلى الصلاة، تتجمع العائلة لقضاء أوقات عائلية سعيدة.

وتضمن الفيديو محاولة من المرأة لطهي “الكبسة السعودية”، والتي عرَّفتها بأنها أحد أشهر الأطباق في المملكة، كما تحدثت عن مكوناتها فقالت إنها الثوم والفلفل والأرز وغيرها، كما تناولت كيفية طهي الكبسة مع الدجاج. وفق “أخبار 24”.

من جانبهم، أظهر رواد تويتر تفاعلًا مع الفيديو، حيث رحّب البعض بمحاولة المرأة التقرب من عادات الشعب السعودي، فيما اهتم آخرون بتصحيح بعض معلوماتها عن “الكبسة” ومكوناتها، مؤكدين أنها لا تحتوي على الثوم كما ذكرت في الفيديو.

بالفيديو.. كندية تطبخ الكبسة وتتحدث عن تقاليد الأسرة السعودية

أخبار محلية
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