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أخبار محلية > بالفيديو.. ما هي أكثر الأنشطة تأثراً بجائحة كورونا في المملكة؟ مختص يجيب
05/09/2020   8:46 ص

بالفيديو.. ما هي أكثر الأنشطة تأثراً بجائحة كورونا في المملكة؟ مختص يجيب

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كشف المختص في الموارد البشرية، رضوان الجلواح، مدى تأثير جائحة كورونا على سوق العمل بشكل عام في المملكة.

وقال، خلال حديث لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن أكثر الأنشطة التي تأثرت بكورونا هي نشاط الخدمات والقطاعات المتصلة مع العملاء مباشرة.

وأوضح أن الجائحة كان لها تأثيرها الخاص على المطاعم والتجزئة والخدمات الاستشارية والعمالة والمشروعات الإنشائية، مشيرًا إلى أن بعض المشاريع تأجلت أو ألغيت. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن كافة مستويات الشركات تأثرت بالجائحة، مع تفاوت مقدار التأثر، مؤكدًا أن ذلك حدده الموقف المالي للشركة وقوته.

بالفيديو.. ما هي أكثر الأنشطة تأثراً بجائحة كورونا في المملكة؟ مختص يجيب

أخبار محلية
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