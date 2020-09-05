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أخبار المناطق > طقس اليوم السبت.. استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق
05/09/2020   8:47 ص

طقس اليوم السبت.. استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لطقس اليوم السبت في جميع مناطق المملكة.

وتوقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى المدينة المنورة، وكذلك ظهور تشكيلات من السحب على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل، تتخللها خلايا رعدية.

وأشارت إلى تأثير متوقع للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة ومنطقة نجران.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، توقعت “الأرصاد” أن تصل إلى أعلى مستوياتها عند 44 درجة مئوية في حفر الباطن وسكاكا، فيما تكون أدنى مستوياتها عند 17 درجة مئوية في أبها. وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم السبت.. استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق

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