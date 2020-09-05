بالفيديو.. شابان يحققان حلمهما ويبنيان كوخاً أعلى شجرة في عسير

حقق التوأمان عبدالله وعادل حلمهما منذ الصغر ببناء كوخ خشبي أعلى شجرة كبيرة يبلغ عمرها أكثر من 60 عاما بجوار منزلهما بعسير.
وأوضح عبد الله أنهما استغلا فترة الحجر الصحي الماضية وعملا على جمع الأخشاب القديمة وترميمها ومن ثم بناء الكوخ في الشجرة، كما وضعا سلما للصعود إليه.
من جانبه، أكد عادل أنهما قاما بتنفيذ الكوخ بفكرتهما وتصميمهما وتنسيقهما دون تدخل من أي شخص، مؤكداً وجود إقبال كبير من الزوار من أجل الجلوس في إطلالة الكوخ الجميلة.
فيديو | “كوخ التوأم” .. شابان يحققان حلمهم ببناء كوخ خشبي أعلى شجرتهم القديمة في #عسير#برنامج_اليوم pic.twitter.com/wz1lbcwI2x
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 2, 2020
وفق “أخبار 24”.