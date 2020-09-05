بالفيديو.. الشيخ “السلمي” يوضح حكم إنفاق الأب على أبنائه بعد بلوغهم سن الرشد

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم ما إذا كان الأب ملزماً بالإنفاق على الأبناء بعدما يبلغون سن الرشد.
وقال الشيخ السلمي خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الآباء ملزمون وجوباً بالإنفاق على أولادهم ما داموا صغاراً، مضيفاً بأن الأبناء إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على العمل والإنفاق على أنفسهم، فإنه لا يجب على الأب الإنفاق عليهم، وذلك وفقاً لرأي جمهور أهل العلم.
ولفت وفق “أخبار 24” إلى وجود اختلاف في الرأي بين المذهب الحنبلي والشافعي، حيث يرى الحنابلة أنه يجب على الأب الإنفاق على الأولاد الكبار ما داموا عاطلين عن العمل، فيما يرى الشافعية وبعض المالكية أن الأبناء الكبار إذا كانت بهم عاهة فيجب على الأب الإنفاق عليهم، أما إذا كانوا كباراً وقادرين على العمل فإنه لا يجب الإنفاق عليهم.
ما حكم عدم إنفاق الأب على أبنائه؟ #يستفتونك مع الشيخ عبدالله السلمي https://t.co/H38AzXWdC3 pic.twitter.com/1TrlJ4c4L5
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 4, 2020