بعد انهيار قلعة العصيمة.. شبان يتطوعون لترميم قلاع وحصون في جازان (صور)

قرر عدد من الشبان بجبال قبائل آل يحيى التابعة لمحافظة الدائر شرقي منطقة جازان، إنشاء فريق تطوعي من أجل القيام بمبادرة شاملة للحفاظ على 5 قلاع وحصون تاريخية، خوفاً من تعرضعها لعوامل التعرية وانهيارها.
وقال قائد الفريق موسي اليحيوي، وفقاً لـ”سبق”، إن القلاع المستهدفة التي يعود تاريخ أغلبها إلى ما قبل 400 عام هي: قلعة الولجة وعاتية وميزة ونخلة والعصيمة، مبيناً أن انهيار قلعة وحصن العصيمة بسبب عوامل التعرية وعدم تصريف مياه الأمطار جعلهم يستشعرون بالخطر الذي يهدد بقاء بقية القلاع.
وأضاف بأن فريق العمل الذي يضم متخصصين في الهندسة المعمارية وأساتذة باحثين في التاريخ، بدأ بحماية حصن وقلعة مارحة التي تقع في الوسط من قرى الأهالي من أجل تصريف الأمطار وتسوير الموقع بالكامل.
وفي السياق نفسه، أوضح الباحث التاريخي مالك المالكي، أن هذه القلاع لها عمق تاريخي ولا يوجد مثيل لها في المملكة، مبيناً أن موقعها الجغرافي جعلها حصناً ضد غزو الجيوش والدول التي حكمت المنطقة منذ الحضارات القديمة.
وطالب المالكي وزارة الثقافة بالوقوف على هذه الكنوز الأثرية والحفاظ عليها وتسجيلها في منظمة اليونسكو ، مشيراً إلى أنها تقع وسط تجمع سكاني متكامل وأغلبها ما يزال بحالة جيدة.
وفق “أخبار 24”.