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اخبار رياضية > أمير الحدود الشمالية يهنِّئ نادي عرعر بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى
05/09/2020   8:53 ص

أمير الحدود الشمالية يهنِّئ نادي عرعر بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى

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قدّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد التهنئة لنادي عرعر بمناسبة صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وعبر الأمير خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أمس (الجمعة) مع رئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي السويلم، عن تهانيه لإدارة الفريق والجهاز الإداري والفني، ولاعبي النادي بهذا الإنجاز.

ودعا جماهير النادي ومحبيه إلى الالتفاف حوله، ودعم إدارته في مواصلة مسيرتها نحو المنافسة في دوري الأولى، وصولاً إلى الصعود إلى دوري المحترفين، معبراً عن أمله في أن تتمكن بقية أندية المنطقة من الصعود. وفق “أخبار 24”.

من جهته، شكر رئيس مجلس إدارة النادي، أمير المنطقة على دعمه المادي والمعنوي الذي أثمر عن صعود النادي للدرجة الأولى.

وكان الأمير فيصل بن خالد قد اجتمع قبل 3 أعوام بمجلس إدارة نادي عرعر وحدّد أهداف الفريق بالصعود أولا من دوري المناطق إلى الدرجة الثانية ومن ثم إلى الأولى وذلك خلال ثلاثة أعوام، وهذا ما حققه النادي بالفعل.

أمير الحدود الشمالية يهنِّئ نادي عرعر بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى

اخبار رياضية
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