بالفيديو والصور.. رؤية سمو ولي العهد للتسامح في الصحراء

تم بفضل الله وضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح عقد مجلس صلح في الصحراء بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان شيخ شمل قبيلة آل عبدان الوعلة يام والشيخ الزقروط بن جاسر الزقروط آل بريك والشيخ عجيان بن مبارك آل مقوي والشيخ هادي بن علي بني هميم والشيخ خالد الوادعي والشيخ شليويح بن حفيان آل عاطف والشيخ محمد بن سعود الراجح العنقري والشيخ فهد بن مطلق آل حجي الفرجان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي والشيخ محمد بن سعود الراجح العنقري والشيخ محمد بن سالم المهري والشيخ عبدالله بن محمد بن سيف الدهيمي و أعيان آخرون .
وبهذه المناسبة ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة ذكر فيها الأمر بإصلاح ذات البين في الكتاب والسنة وتوجيهات والد الجميع خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد سلمهما الله ، مبينًا فضل رؤية سمو سيدي ولي العهد والتي تعمل منذ أكثر من ثلاثة عشر سنة وأنهت ألوف القضايا .
ثم ألقى الشيخ عجيان بن مبارك القحطاني كلمة شكر فيها سمو سيدي ولي العهد على هذه الرؤية الفريدة مثنيًا على جهود المكلف بالرؤية الشيخ عامر بن حزام بن خرصان والفريق التطوعي الذين معه وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز العقيلي .
وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج اليوم الشيخ عامر ابن خرصان وبين أن هذه الرؤية لم تأتي بثمارها إلا بفضل من الله ثم بدعم مباشر من سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ثم شكر صحيفة الخرج اليوم على تغطيتها المتميزة لهذه الرؤية منذ أن أنشئت بقيادة رئيس تحريرها الإعلامي المتميز سعود الضحوك ، ودعا الشيخ ابن خرصان الله بدوام الصحة والعافية لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رعاهما الله .
رؤيةسمو #ولي_العهد للتسامح في الصحراءتم بفضل الله وضمن رؤيةسمو سيدي ولي العهدللتسامح عقدمجلس صلح بالصحراء بحضور الشيخ عامربن حزام آل خرصان والشيخ عبدالله بن زيدالعقيلي الخالدي والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان شيخ شمل قبيلة آل عبدان الوعلة يام والشيخ الزقروط بن جاسر الزقروط آل بريك pic.twitter.com/AEPSjpLgGa
— الخرج اليوم (@kharjhome1) September 4, 2020
والشيخ عجيان بن مبارك آل مقوي
والشيخ هادي بني هميم والشيخ خالد الوادعي والشيخ شليويح بن حفيان آل عاطف والشيخ محمد بن سعود العنقري والشيخ فهد بن مطلق الفرجان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي والشيخ محمد بن سالم المهري والشيخ عبدالله بن محمد بن سيف الدهيمي و أعيان آخرون . pic.twitter.com/wDLcnUHq04
— الخرج اليوم (@kharjhome1) September 4, 2020