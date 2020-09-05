مصادر توضح موعد وصول كيم جين سو للرياض

أفادت مصادر بوصول اللاعب الدولي الكوري في صفوف نادي جونبوك المحلي في بلاده، كيم جين سو، يوم غد (الأحد) تمهيداً لإعلان انضمامه للنصر.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعب سيصل للرياض عبر رحلة مباشرة من دبي للخضوع للكشف الطبي قبل المشاركة مع النصر في التدريبات.
ومن المقرر أن يسافر اللاعب الكوري مع النصر لقطر يوم 12 سبتمبر لاستكمال منافسات دوري أبطال آسيا؛ حيث سيغيب عن مباراة سباهان أصفهان الإيراني؛ لحصوله على إنذارين مع جيونبوك في المسابقة ذاتها.
يذكر أن النصر كان قد وقع عقدًا مع اللاعب الكوري لمدة عامين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث إضافي.