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أخبار محلية > مصادر: “الموارد البشرية” بصدد التعاقد مع بيت خبرة لتنظيم استقدام العمالة المهنية
05/09/2020   1:51 م

مصادر: “الموارد البشرية” بصدد التعاقد مع بيت خبرة لتنظيم استقدام العمالة المهنية

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ذكرت مصادر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصدد التعاقد مع بيت خبرة يتولى تنظيم ومعالجة ملف استقدام وتشغيل العمالة المهنية، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع الاستقدام.

وأوضحت المصادر طبقًا لصحيفة “الوطن” أن تنظيم القطاع سيتم عبر تحديد اشتراطات وإجراءات استقدام القوى العاملة، بما يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ولا يؤثر في سياسات توطين الوظائف.

وكان مدير برنامج الفحص المهني في وزارة الموارد البشرية قد كشف في وقت سابق عن أن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف وهيكلة المهن ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، وأنه سيتم إلغاء مهنة “عامل” و”عاملة” من نظام الوزارة نهائيًا.

مصادر: “الموارد البشرية” بصدد التعاقد مع بيت خبرة لتنظيم استقدام العمالة المهنية

أخبار محلية
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