“التخصصات الصحية” تتيح التقديم لاختبار الرخصة المهنية عبر “ممارس ‏بلس”‏

أتاحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التقديم على اختبار رخصة الممارسة المهنية إلكترونياً، عبر نظام “ممارس بلس” في موقع الهيئة الرسمي بدلاً من الطريقة السابقة التي تتم عبر نموذج التقديم.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن من أهم مزايا المنصة الجديدة منح المتقدم 4 محاولات “سنوياً ” لاجتياز الاختبار بتقديم واحد فقط، وتنشط المحاولة آليا بعد ظهور النتائج مع إنشاء حساب للمتقدم في “ممارس بلس” وربط النتائج مباشرة؛ ليسهل على الممارس الصحي التصنيف والتسجيل المهني مستقبلاً.
وأضاف أن النظام الجديد أكثر تطوراً في آلياته من السابق إلى جانب سهولة استخدامه، مبيناً أن المستفيدين من النظام هم طلاب السنة الأخيرة والامتياز للكليات الصحية بالمملكة، ومن حصلوا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من كلية صحية من خارج المملكة معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم. وفق “أخبار 24”.