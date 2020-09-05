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أخبار محلية > “التخصصات الصحية” تتيح التقديم لاختبار الرخصة المهنية عبر “ممارس ‏بلس”‏
05/09/2020   1:52 م

“التخصصات الصحية” تتيح التقديم لاختبار الرخصة المهنية عبر “ممارس ‏بلس”‏

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أتاحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التقديم على ‏اختبار رخصة الممارسة المهنية إلكترونياً، عبر نظام “ممارس ‏بلس” في موقع الهيئة الرسمي بدلاً من الطريقة السابقة التي تتم ‏عبر نموذج التقديم‎.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن من أهم مزايا ‏المنصة الجديدة منح المتقدم 4 محاولات “سنوياً ” لاجتياز الاختبار ‏بتقديم واحد فقط، وتنشط المحاولة آليا بعد ظهور النتائج مع ‏إنشاء حساب للمتقدم في “ممارس بلس” وربط النتائج مباشرة؛ ‏ليسهل على الممارس الصحي التصنيف والتسجيل المهني ‏مستقبلاً.‏

وأضاف أن النظام الجديد أكثر تطوراً في آلياته من السابق إلى ‏جانب سهولة استخدامه، مبيناً أن المستفيدين من النظام هم طلاب السنة ‏الأخيرة والامتياز للكليات الصحية بالمملكة، ومن حصلوا على ‏شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من كلية صحية من خارج ‏المملكة معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم. وفق “أخبار 24”.

“التخصصات الصحية” تتيح التقديم لاختبار الرخصة المهنية عبر “ممارس ‏بلس”‏

أخبار محلية
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