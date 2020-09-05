ضبط 82 مليون حبة “كبتاجون” و24 مليون قرص “إمفيتامين” خلال عام

بلغت كمية الحبوب المخدرة التي ضبطتها الجهات المختصة خلال العام 1441هـ أكثر من 106 ملايين حبة مخدرة، تنوعت بين حبوب “كبتاجون” و”إمفيتامين”، إضافةً إلى عشرات الأطنان من الحشيش والأفيون.
وتجاوزت المضبوطات من الكبتاجون 82 مليون حبة، منها أكثر من 10 ملايين ضُبطت خلال شهر ربيع الثاني، و44 مليون حبة أحبط تهريبها في رمضان 1441هـ.
وضبطت الجهات المختصة في هيئة الجمارك وحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بحسب صحيفة “الوطن”، ما يقارب 24 مليون قرص أمفيتامين مخدر، منها 3 ملايين جرى ضبطها في جمادى الآخرة، و19 مليونًا في رمضان الماضي.
وشهد نفس العام ضبط أكثر من 16 طنًا من الحشيش المخدر، منها طنان ضُبطا خلال رمضان، وثلاثة أطنان خلال شوال، فيما شهد العام الهجري المنصرم ضبط نحو 2.4 طن من القات، و7 أطنان من الأفيون المخدر.