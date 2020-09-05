“الدفاع المدني”: منطقة مكة تشهد تقلبات وتغيرات في المناخ.. وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر

دعت مديرية الدفاع سكان منطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر بسبب ما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، اليوم (السبت) أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية.
وأضاف أن الحالة المناخية تشمل محافظات الطائف، وميسان، والعرضيات وأضم، وستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
وشدد على متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، وما يصدر عن هيئة الأرصاد تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني، والحرص على الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى ضرورة أخذ الحذر وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.