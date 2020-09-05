كشف الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم (السبت)، عن أغنية جديدة بعنوان “العناق الأخير”، وذللك في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وتبدأ الأغنية الجديدة بـ”نهايتك هذا العناق.. هذا العناق الأخير.. ضم قلبك لقلبك واذرف أغلى دموع.. فوق جثمان حبك واطب وهم الشموع.. ضم وقت فات حينه ضم أوهام أمنياتك وكل خيبة داخلك كانت دفينة..”.
واختتم الشاعر أغنيته بـ”وصورة النظرة الأخيرة.. على رفات حكايتك وحسرتك في الضلوع.. ويستحيل الرجوع لما قبل ذاك العناق.. ذاك العناق الأخير”.
وحظيت الأغنية بإعجاب وثناء الكثير من النقاد والفنانين الذين طالعوها عبر حساب الشاعر الأمير عبدالرحمن، الذي أكد بدوره أنه لم يتم تحديد المطرب الذي سيغنيها.
يذكر أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد سبق أن كتب كلمات العديد من الأغاني الشهيرة، مثل “قد الحروف” لأصالة، و”احترامي للحرامي” لآمال ماهر، و”شبيه الريح” و”مذهلة” لمحمد عبده، وغيرها.
وفق “أخبار 24”.