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أخبار المناطق > التقطت اليوم في جدة.. صورة لقرص الشمس خالياً من البقع في ظاهرة تحدث كل 11 عاماً
05/09/2020   1:55 م

التقطت اليوم في جدة.. صورة لقرص الشمس خالياً من البقع في ظاهرة تحدث كل 11 عاماً

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نشرت الجمعية الفلكية بجدة صورة للشمس التقطت اليوم (السبت) في جدة، تظهر قرص ‏الشمس خالياً تمامًا من أي بقع، مبينة أن هذه الظاهرة مستمرة منذ 15 يوماً على التوالي.‏

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة أن عدم ظهور ‏البقع ‏‎ ‎يشير إلى أن الشمس لا تزال تعيش في عمق الحد الأدنى من ‏الدورة الشمسية.‏ ‎

وأبان أن الفترات الخالية من وجود البقع على سطح الشمس جزء ‏طبيعي من دورة الشمس كل 11 عاماً، لافتًا‎‎ إلى أنه قد يكون الحد ‏الأدنى الحالي لنشاط الشمس ملحوظًا لأن الرياح الشمسية ‏المحيطة وحقلها المغناطيسي يضعفان إلى مستويات منخفضة.‏ وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه مع عدم وجود بقع على قرص الشمس فإن التوهجات والانبعاثات ستنخفض، وسيقابل ذلك تناقص في الأشعة فوق البنفسجية.

التقطت اليوم في جدة.. صورة لقرص الشمس خالياً من البقع في ظاهرة تحدث كل 11 عاماً

أخبار المناطق
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