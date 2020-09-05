الديوان العام للمحاسبة يدشّن غداً هويته الجديدة

يدشن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، في الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأحد الهوية الجديدة للديوان بعد صـدور المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على إحلال اسم “الديوان العام للمحاسبة” محل اسم “ديوان المراقبة العامة”، وتعديل عدد من مواد نظامه.
وسوف تتم مراسم التدشين في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين في الديوان، ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية.
وأكد المتحدث الرسمي للديوان سعيد القحطاني، أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، لتطوير الدور الرقابي للديوان والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الهوية الجديدة للديوان تُجسّد طبيعته المهنية وأدواره واختصاصاته النظامية، ويتطلع من خلال إطلاقها إلى مرحلة جديدة تواكب حِراك التطوير والتنمية والنمو المتسارع على الأصعدة كافة.