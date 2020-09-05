“المرور”: على قائدي المركبات اتباع هذه الخطوات لدخول آمن إلى الطرق الرئيسية

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الدخول إلى الطرق الرئيسية بشكل آمن يستلزم اتباع قائدي المركبات بعض الخطوات.
وأبانت الإدارة أن على قائدي المركبات عند الدخول إلى الطرق الرئيسية القيادة بنفس سرعة الطريق السريع، وإعطاء الإشارة التنبيهية، والتأكد من خلو المسار.
وأشارت إلى أهمية إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي، وعدم الدخول قبل التأكد من خلو المسار.
عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي اتبع الآتي
#المرور_السعودي pic.twitter.com/5QZrIseiSY
— المرور السعودي (@eMoroor) September 5, 2020
وفق “أخبار 24”.