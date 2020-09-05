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أخبار محلية > بالفيديو.. هذه العلامات تساعد الآباء على اكتشاف تعاطي أبنائهم للمخدرات
05/09/2020   5:57 م

بالفيديو.. هذه العلامات تساعد الآباء على اكتشاف تعاطي أبنائهم للمخدرات

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كشف الخبير الدولي بالأمم المتحدة وعضو الاتحاد العالمي لمكافحة المخدرات، عبد الإله الشريف، العلامات التي تساعد الآباء على اكتشاف تعاطي الأبناء للمخدرات.

وأوضح، خلال حديث لبرنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن العديد من العلامات تتعلق بالمتعاطي نفسه، مثل تغير المزاج والعدوانية والبقاء خارج البيت لأوقات متأخرة وضعف التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية وغيرها.

وأبان أن هناك بعض العلامات التي يمكن رصدها في سيارة المتعاطي، مثل الملاعق المحروقة أو ورق لف السجائر وغيرها، مشددًا على ضرورة الإسراع في التعامل مع الحالة واستشارة المراكز المتخصصة في علاج الإدمان. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة التركيز على الجانب الديني والتربوي في نشأة الأطفال، بما يساعدهم في الحصول على تربية سليمة تحول دون انسياقهم مع صحبة السوء.

بالفيديو.. هذه العلامات تساعد الآباء على اكتشاف تعاطي أبنائهم للمخدرات

أخبار محلية
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