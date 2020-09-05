أطلقت شركة المياه الوطنية خدمة “موعد” لحجز مواعيد زيارة مراكز خدمات العملاء مسبقًا، عبر الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الشركة للحفاظ على سلامة عملائها.
وأوضحت أن الخدمات المقدمة ستشمل جميع خدمات القطاعين التجاري والحكومي، وخدمتي طلب واستلام خطابات الهدم، وإعادة البناء، وخطابات إخلاء الطرف للقطاع السكني، وسيكون طلب الخدمة في فروع محددة، ففي القطاع الأوسط ستكون في الرياض بحي النزهة، وحي السلي، وفرع الخرج، والدوادمي والمجمعة، والقطاع الشرقي في مدينة الدمام ومحافظتي الهفوف وحفر الباطن.
وأضافت أن خدمة موعد في القطاع الغربي ستكون في مكة المكرمة فرع العوالي ومحافظة جدة فرع شارع الأمير سلطان، ومحافظة الطائف، والقطاع الجنوبي في مدن أبها والباحة ونجران وجازان، والقطاع الشمالي الغربي في الفرع الرئيسي بالمدينة المنورة، وفرع مدينة ينبع، ومدينة تبوك، والقطاع الشمالي في مدن عرعر والجوف وبريدة وحائل.
وبينت أن رسالة الحجز بمثابة تصريح للدخول يجب إبرازها عند الحضور إلى المراكز، بهدف استقبال العدد المسموح به، مع لبس الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، وتفعيل تطبيق توكلنا أو تباعد عند دخول المركز.
وفق “أخبار 24”.