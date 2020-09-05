بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يفسر ظهور أعراض جديدة لـ”كورونا” بالجهاز الهضمي

كشف استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى، الدكتور عوض العمري، أسباب ظهور بعض أعراض كورونا في الجهاز الهضمي، مؤكدًا أن الفيروس التاجي لا يهاجم جهازا واحدا في جسم الإنسان.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن كورونا يشبه العديد من الفيروسات التي تتخصص في مهاجمة جهاز معين بجسم الإنسان، ولكنه يترك آثاره على أكثر من جهاز حيوي، مشيرًا إلى أن ذلك يفسر ظهور أعراض جديدة بالجهاز الهضمي.
وأرجع العمري أسباب انخفاض حالات الإصابة اليومية بكورونا إلى الوعي المجتمعي الذي أسهم في انخفاض أعداد الإصابات اليومية، كما أكد أن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حدَّ من من قدرات الفيروس على الانتشار. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الخطوات التي اتخذتها المملكة بمنع العمرة وإيقاف رحلات الطيران فور ظهور الجائحة كان لها تأثيرها الواضح في حماية المملكة بشكل خاص والعالم الإسلامي في العموم من تفشي فيروس كورونا المستجد وانخفاض أعداد الإصابات اليومية.
ماهي أسباب انخفاض حالات كورونا في السعودية؟ وما حقيقة أعراض كورونا في الجهاز الهضمي؟ وماهي أنواع الفحوصات وأكثرها دقة ؟
د.عوض العمري استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى يجيب#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/52qNXwdybX
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 5, 2020