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أخبار المناطق > “مرور جدة” يوقف قائد سيارة صدم مركبة مواطنة متوقفة في شارع ولاذ بالفرار
05/09/2020   10:25 م

“مرور جدة” يوقف قائد سيارة صدم مركبة مواطنة متوقفة في شارع ولاذ بالفرار

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تمكن مرور محافظة جدة من التوصل إلى المركبة التي استخدمها قائدها في صدم سيارة مواطنة متوقفة في الشارع قبل أن يلوذ بالفرار.

وأحال المرور قائد المركبة إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك بعد رصده من قبل كاميرا مراقبة.

وكانت المواطنة قد ناشدت الجهات الأمنية القبض على قائد السيارة الهارب، كما أكدت الإدارة العامة للمرور رفع بلاغ للقسم المختص لمتابعة التحقيق.

وفق “أخبار 24”.

“مرور جدة” يوقف قائد سيارة صدم مركبة مواطنة متوقفة في شارع ولاذ بالفرار

أخبار المناطق
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